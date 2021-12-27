Türkiye Gazetesi

Meksika'da bir hayvanat bahçesinde, insanı dehşete düşürecek bir olay yaşandı. Baba aslan, yeni doğan yavrusunu aralarında çocukların da bulunduğu bir grup ziyaretçinin önünde yedi. Görenlerin dehşete düştüğü olay sonrası, hayvanat bahçesi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİLERİNE İHMAL SUÇLAMASI

Meksika’nın Hidalgo eyaletindeki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde yetişkin erkek aslan, yeni doğan yavrusunu yedi. Hayvanat bahçesinin açık olduğu saatte ziyaretçilerin gözü önünde gerçekleşen olaya bazı çocuklar da şahit oldu. Sosyal medyada paylaşılan olaya tepki gösterilmesinin ardından Hidalgo eyaletinde büyük kedilere hizmet veren bir hastane olan Invictus Vakfı’nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez yaptığı açıklamada üzücü olayın hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali sebebiyle gerçekleştiğini ifade ederek, Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını belirtti. Vasquez, anne aslan ve yeni doğan yavrunun güvenlik sebebiyle baba aslandan bir süre ayrı tutulması gerektiğini, hayvanat bahçesinin ticari amaç nedeniyle bu kuralı es geçtiğini ifade etti.

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