Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri'ndeki yerleşim birimlerini genişletmeye hazırlanıyor.

Hafta sonu kabine toplantısını Golan Tepelerindeki Kibbutz Mevo Hama'da düzenleyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett "Yıllardan beri Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak. Sağ ve sol partilerden bakanların burada yan yana oturması gerçekten çok etkileyici. Golan Tepelerinin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke" diyerek işgal edilen toprakların genişletileceğini resmen duyurdu.



İsrail, 1967’de Altı Gün Savaşı ile işgal ettiği Golan Tepelerini 1981’de ilhak etmişti.

İKİ KASABA KURUP 7.300 KONUT İNŞA EDECEK

Kabine tarafından onaylanan taslak uyarınca İsrail, Golan Tepelerine 317 milyon doları bulan maliyetle iki kasaba kuracak. 7.300 konut inşa edecek olan İsrail, önümüzdeki beş yıl içinde de nüfus ikiye katlayacak.

Mart 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıdığını hatırlatan Bennett, Biden yönetiminin ise bu politikada bir değişikliğe gitmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ise, Trump’ın kararının ardıdan “Golan, Suriye’nin bir parçası. Uluslararası hukuka göre bir işgalci tarafından ilhak edilemez” açıklamasında bulunarak ABD’nin bildirisini reddetmişti. Bu ayın başlarında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'i Golan Tepelerinden çekilmeye çağıran bir kararı kabul etti. Oylamada ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Marshall Adaları, Mikronezya Federal Devletleri ve Palau karşı oy kullandı.

İsrail, 1967’de Altı Gün Savaşı ile işgal ettiği Golan Tepelerini 1981’de ilhak etmişti.

Kızının Covid testi pozitif çıktı, İsrail Başbakanı karantinaya alınd İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 14 yaşındaki kızının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kabine toplantısındayken bu durumu öğrenen Bennett, toplantıdan ayrıldı ve evde kendisini karantinaya aldı.

İşgalci İsrail güçleri kan dökmeye devam ediyor İgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ağır yaraladı. Tedavi altına alınan Filistinli vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.