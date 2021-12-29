Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik devam ederken ABD ile Rusya arasında gerçekleşmesi beklenen kritik zirve için tarih belli oldu. Biden yönetiminden bir sözcü, bütün dünyanın merakla beklediği zirvenin 10 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Sözcü, Rusya ve NATO'nun da muhtemelen 12 Ocak'ta müzakerelere başlayacaklarını duyururken, Moskova, Washington ve birkaç Avrupa ülkesinin de dahil olduğu daha geniş bölgesel toplantının ise 13 Ocak'ta gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın güvenlik taleplerini 10 Ocak'ta Washington ile görüşmeyi planladığını doğruladı. ABD basınına konuşan sözcü "Rusya endişelerini masaya yatırabilir, biz de Rusya'nın faaliyetleriyle ile ilgili endişelerimizi masaya yatıracağız. İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar ve aynı fikirde olmayacağımız alanlar olacak. Diplomasi bununla ilgili” dedi.

Biden Çin için harekete geçti: ABD'den Çin’e Uygur yaptırımı Çin’in zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa, ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylandı.

Rusya: NATO, Rusya ile geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanıyor Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Fomin, NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu söyledi.

NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak'ta toplanacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdi.