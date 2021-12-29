Koronavirüs mücadelesi tedbirlerin sıkılaştırılması, aşılama çalışmaları ile devam ederken, ABD’de dün, Covid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Covid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.
ABD’de dün, Kovid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.
EN YÜKSEK SAYI AŞILDI
Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.
Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.
ABD koronavirüs aşısı için EMA'ya başvurdu ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının şartlı piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurduklarını açıkladı.
ABD koronavirüs nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.