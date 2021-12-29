Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyatı Avrupa ülkelerinde de hızla yayılıyor. İngiltere ve Fransa'da salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.



Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Covid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.

İNGİLTERE ARTAN VAKALARA RAĞMEN YENİ YILDAN ÖNCE KISITLAMA GETİRMEDİ

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 17 bin 269 vaka sayısının görülmesiyle Omicron vaka sayısı 177 bin 201'e çıktı. Ancak Galler'in Noel ve resmi tatiller nedeniyle bildirimde bulunmaması ve İskoçya da artık haftada bir açıklama kararı aldığı için toplam Omicron varyantı vaka sayısı tam olarak bildirilemedi.

Öte yandan hastanedeki hasta sayısı, bir gün içinde yaklaşık 1000 artarak 8 bin 474'ten 9 bin 546'ya çıktı. Geçen haftaya göre artış olsa da salgının zirvesinde görülen 34 bin hasta sayısının çok gerisinde kalındı.

İngiltere'de hükümet, dün artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.



FRANSA'DA SALGININ BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA



Fransa’da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Covid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybetti

Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık’ta aşmıştı.

Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Covid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento’da görüşülecek.



Johnson sinyali verdi: İngiltere'ye kısıtlama geliyor İngiltere Başbakanı Johnson, artan koronavirüs vakaları nedeniylea yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, kamunun korunması için daha fazla önlem alma ihtimallerinin hala gündemde olduğunu söyledi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi Koronavirüsün omicron tehlikesi devam ediyor. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başından bu yana 72 bin 832 yeni vakayla en yüksek günlük artış kaydedildi.