Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Ukrayna krizinin yaşandığı kritik zirvenin ardından, yarın yeniden görüşme gerçekleştirecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu görüşmenin telefonla gerçekleşeceği bildirildi.

GÜNDEM UKRAYNA

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Beyaz Saray üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden, Rusya ile diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere 30 Aralık Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" ifadelerini kullandı. Horne, "Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına karşı ortak bir yaklaşım üzerinde istişare ve koordinasyon sağlayarak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kapsamlı bir diplomasi yürütmeye devam ediyor" dedi. Biden'ın Avrupa'daki liderlerle konuştuğunu ve Biden yönetimi yetkililerinin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile çok taraflı ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

Biden, Ukrayna krizi için bir kez daha gözdağı verdi: ‘Putin mesajı aldı’ Dün gerçekleşen kritik Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanının Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını bildirdi. Joe Biden, Putin'in söz konusu durumun doğuracağı sonuçları net bir şekilde anladığını düşündüğünü söyledi.

Putin resti çekti Biden Avrupa’yla Ukrayna atağı başlattı: Soğuk savaş rüzgarları Gergin geçen, Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD'den yeni bir hamle geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini açıkladı.