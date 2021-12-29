Türkiye Gazetesi

İspanya Sağlık Komisyonu, koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Darias, alınan yeni kararı duyurdu. Bakan Daria, korona virüs ile enfekte olan kişiler için geçerli olan karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesinin oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.



7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğu belirtildi. Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak.



Alınan karara göre İspanya’da şu anda 304 bin 312 kişi, karantina süresini beklenenden daha az sürede bitirecek.

İspanya Covid-19 salgının başlangıcından bu yana toplam 6 milyon 32 bin 297 vaka tespit edilirken, 89 bin 253 can kaybı kaydedildi.



Covid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'de de görüldü.



İspanya'da vakalar hazirandan bu yana en düşük seviyede İspanya'da Covid-19 salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ülkede aşılama süreci tamamlananların sayısı nüfusun yüzde 75,2'sine ulaştı.