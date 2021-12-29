İspanya Sağlık Komisyonu, koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Darias, alınan yeni kararı duyurdu. Bakan Daria, korona virüs ile enfekte olan kişiler için geçerli olan karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesinin oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.
7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğu belirtildi. Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak.
Alınan karara göre İspanya’da şu anda 304 bin 312 kişi, karantina süresini beklenenden daha az sürede bitirecek.
İspanya Covid-19 salgının başlangıcından bu yana toplam 6 milyon 32 bin 297 vaka tespit edilirken, 89 bin 253 can kaybı kaydedildi.
Covid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'de de görüldü.
İspanya'da vakalar hazirandan bu yana en düşük seviyede İspanya'da Covid-19 salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ülkede aşılama süreci tamamlananların sayısı nüfusun yüzde 75,2'sine ulaştı.