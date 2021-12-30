Türkiye Gazetesi

İngiltere'de günün en çok konuşulan görüntüsü bir Kraliyet muhafızının hareketi oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntülerde bir muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti. O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLEME

Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü yaklaşık 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

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