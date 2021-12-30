Romanya’da İrlandalı bir turist, aldığı alkolün etkisiyle otelini karıştırdı ve Bükreş’te gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. İçinde parlamentonun da bulunduğu binanın üçüncü katına kadar çıkan turist, görülünce kaçmaya başladı.
Çitten atlayan adam saray muhafızları tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Polis tarafından sorgulanan adam, binaya nasıl girdiğini hatırlamadığını söyledi. Adamın güvenliği nasıl aştığı belli değil. Olay sonrası sarayda güvenlik tedbirleri artırıldı.
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Otelinin yerine Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi
Romanya’da bir turist, aldığı alkolün etkisiyle otelini karıştırdı ve Bükreş’te gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.
Romanya’da İrlandalı bir turist, aldığı alkolün etkisiyle otelini karıştırdı ve Bükreş’te gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. İçinde parlamentonun da bulunduğu binanın üçüncü katına kadar çıkan turist, görülünce kaçmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : Romanya,Bükreş,polis,