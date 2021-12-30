Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı sonrası Avrupa'da koronavirüs vakaları hızla artıyor. Birçok ülke, günlük vakada rekor üstüne rekor kırıyor. Buna İtalya'da eklendi.

HER GÜN YENİ BİR REKOR

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 126 bin 888 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkede pandemiden bu yana günlük vaka rekoru kırıldı. Ülkede bundan öncek en fazla vaka ise dün 98 bin 30 olarak kaydedilmişti.

779 BİN KORONA HASTASI VAR

Bir günde koronadan ölen kişi sayısı ise 156 oldu. İtalya'da toplam can kaybı 137 bin 247'ye çıkarken toplam vaka da 5 milyon 981 bin 428'e ulaştı. Aktif vaka sayısı ise 779 bin 463 olarak aktarıldı. Bin 226 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

ÜLKENİN YÜZDE 75'İ AŞILANDI

İtalya, İngiltere'den sonra Avrupa'daki en yüksek ikinci, dünyada da en yüksek dokuzuncu ölüm oranına sahip. Nüfusun yüzde 75'i koronaya karşı aşılandı.

FRANSA'DA 200 BİNDEN FAZLA VAKA

Fransa'da ise son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka görüldü. Böylelikle toplam vaka sayısı 9 milyon 740 bin 600'e çıktı. Bir günde 180 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 552'e yükseldi.

Avrupa'da Omicron alarmı: İngiltere ve Fransa'da vaka rekoru kırıldı Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da İngiltere ve Fransa'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka tespit edildi.

İngiltere'den yeni rekor! Bir günde 122 bin vaka İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 120 bini aştı. Omicron varyantı sayısı da 114 bini geçti.