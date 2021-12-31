Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.
Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları’nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. TSİ saatiyle 14.00’de 2022 yılına giren Yeni Zelanda’da havai fişek gösterileri düzenlendi.
Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.
AVUSTRALYA'DA 2022'YE GİRDİ
Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00’da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti.
Yeni Zelanda sigarasız nesil için harekete geçti Yeni Zelanda’da bir sonraki neslin sigara kullanmasının engellenmesi için resmen yasaklanacağını duyurdu. Alınan karar ile 2008 yılında sonra doğanlar önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa kapsamında artık sigara ve tütün ürünü alamayacak.
Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda'da yerel saat ile 14.55'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.