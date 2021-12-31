Türkiye Gazetesi

Yemen Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marib'teki El-Cufeyne kampında sığınmacıların kaldığı bir çadırda yangın çıktı. Feci olayda aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında anne ve baba da var.

YEMEN'DE 7 SENEDİR İÇ SAVAŞ VAR

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi öldü. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.



Lübnan'da Suriyelilerin bulunduğu mülteci kampı yandı Lübnan’ın Miniyeh kentinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında yangın çıktı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı...



Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk donarak öldü Yemen'in Marib kentindeki sığınmacı kampında, 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.