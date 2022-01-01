Türkiye Gazetesi

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 232 bin 200 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 9 milyon 972 bin 800'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.



ÜLKEDE SALGININ BAŞINDAN BU YANA 123 BİN 741 KİŞİ ÖLDÜ

Son 24 saatte 189 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 123 bin 741'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 543'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 715 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl mesajında önümüzdeki haftaların zor olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "2022 belki de salgının bittiği yıl olacak. Aşılama en büyük varlığımızdır" dedi.



Omicron, Fransa’da baskın mutasyon haline geldi Fransa’da artışa geçen Covid-19 vakalarında Omicron’un baskın mutasyon olduğu açıklandı.



Avrupa'da Omicron alarmı: İngiltere ve Fransa'da vaka rekoru kırıldı Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da İngiltere ve Fransa'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka tespit edildi.