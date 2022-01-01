Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Suriye'de ülkeyi birleştirecek gerçek bir seçim sürecine gidilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin de böyle bir süreci başından beri desteklediğini söyledi. Çavuşoğlu "Rejimin anlayışı değişirse o zaman bu yöndeki desteğimiz de artar, temaslarımız da bu formatlarda artar" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin Çavuşoğlu "Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ancak ocak ayı içerisinde olması planlanıyor" dedi.

"GÜMRÜK GEÇİŞLERİNDEKİ SÜRENİN AZALTILMASI LAZIM"

Birleşik Arap Emîrliklerinden (BAE) Türkiye'ye kara yolu taşımacılığı konusunda bir anlaşma teklifi geldiğini, buna olumlu yaklaştıklarını belirten Çavuşoğlu "Kara taşımacılığı şimdilik İran üzerinden gelecek. Hesaplama yaptığımız zaman şu anda İstanbul'dan çıkan bir yük deniz yoluyla yaklaşık 25-28 günde BAE'ye ulaşıyor ama kara yoluyla da 10 günde ulaşıyor. Fakat bu sürenin uzun bir kısmı gümrük geçişlerinde geçiyor. Bu sürenin azaltılması lazım. Böyle bir anlaşma imzalandıktan sonra, belki bunu ikili düzeyde imzaladıktan sonra üçlü düzeyde de imzalayabiliriz" dedi.

KABİL HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ

Afganistan'da Kabil havalimanının işletilmesiyle ilgili teklifin karşı tarafa iletildiğini belirten Çavuşoğlu "Bizim bu teklifimize karşı onlar da sıcak bakarlarsa ve o farklı konularda güvenlik dâhil anlaşabilirsek, sadece Kâbil değil Mezar-ı Şerif, Herat başta olmak üzere 5 tane havaalanını işletme imkânı olacak" dedi. Çavuşoğlu "Yunanistan'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı kışkırtıcı söylem ve adımlarda bulunuyor. Bunların çok tehlikeli olduğunu anlamaları gerekiyor" diyerek Atina'yı da uyardı. ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'la anlaşmasından İsrail'in rahatsız olmasına da tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu "Bu ülkeler anlaşıyorsa bizlere de bu anlaşmayı desteklemek düşer" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan toplantısı için tarih verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasında gerçekleşecek ilk toplantının henüz tam tarihi belli olmamakla birlikte, ocak ayı içinde olmasını beklediklerini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Afganistan konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırarak, "İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız" dedi.