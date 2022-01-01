Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı öncesi Cammu şehri yakınlarındaki Katra’da bulunan Mata Vaishnav Devi tapınağına İbadetleri için giden binlerce Hindu tapınağın giriş çıkışında izdihamda hayatını kaybetti. 12 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.

115 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Hindistan’da dini bayramlarda ve tapınak ziyaretlerinde sıkça izdiham olayları görülüyor. 2013 yılında Madhya Pradeş eyaletinde bir Hindu festivalinde yaşanan izdihamda 115 kişi hayatını kaybetmişti. 2011 yılında da Kerala eyaletindeki dini bayram kutlamalarında 100’den fazla kişi ölmüştü.

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