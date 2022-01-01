Türkiye Gazetesi

Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci gibi Avrupalı önemli şahsiyetlerin yer alması gerektiğini dile getirdi.

"ÇALIŞMALARI MİLYONLARCA AVURUPALININ HAYATINI KURTARDI"

Körner, yaptığı açıklamada "Onların çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi. Siyasetçi Körner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euronun 20. yılında banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde AB'nin 2021 için hazırladığı “ilham verenler” listesinin başında; Uğur Şahin ve Özlem Türeci yer aldı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi. Şahin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyuculuk sağladığını, ciddi hastalıkta bu oranın çok daha yüksek olacağını vurguladı.

Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Aşıyı hızlıca Omicron'a adapte ederiz BioNTech kurucu ortağı, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşısını yeni ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı için adapte edebileceklerini açıkladı.