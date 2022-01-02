Türkiye Gazetesi

Çin’in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yunnan Deprem Ajansı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremde 15 kişinin yaralandığını belirtti.



Açıklamada, depremin yerel saatle 15.02’de yaşandığı ifade edilirken, derinliğinin ise 10 kilometre olduğu bildirildi.



Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.







