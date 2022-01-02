Bulgaristan'da, kuş gribi vakaları artıyor. Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.
Bulgaristan Ulusal Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti.
Köyde, Nisan ayından da kuş gribi tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Asya’da da hızla yayılan avian influenza, yaygın olarak kuş gribi diye de biliniyor.
Japonya’da kuş gribi yayılıyor Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından 67 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Güney Kore’de kuş gribi salgını! Avrupa'da da yayılıyor Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, Güney Jeolla eyaletindeki bir ördek çiftliğindeki ördeklerde yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi tespit edildiğini belirterek, 24 bin ördeğin itlaf edileceğini aktardı.
Bulgaristan’da kuş gribi paniği: 39 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan’da kuş gribi paniği baş gösterdi. Ülkede artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'da, kuş gribi vakaları artıyor. Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan,kuş gribi,