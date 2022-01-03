Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde Fatima Madrigal yeni yıl gecesi ikizleri 15 dakika arayla dünyaya geldi. İkizler 2 milyonda bir ihtimal olarak nitelendirilen bu olayla gün, ay, yıllarda doğmuş oldu. Çiftin kızı, oğullarından 15 dakika sonra doğdu







People dergisinde yer alan habere göre, sürpriz doğum karşısında şaşkınlığını dile getiren İkizlerin doktoru Dr. Ana Abril Arias, ise “Kariyerimde kesinlikle en unutulmaz doğumlardan biriydi” dedi.



Hastaneden yapılan sosyal medya paylaşımınd, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo’nun ikiz "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.





Navidad Tıp Merkezi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bu olayı iki milyonda bir ihtimal olarak değerlendirdi.



Anne Fatima Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından hem şaşkın hemde çok mutluyum” dedi.



