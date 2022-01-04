İtalya koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Ülkede geçtiğimiz 2020 yılında Covid-19 vakalarındaki bulaşıcılık oranı dört kademeli olarak renklerle belirtilmeye başlanmıştı. Sarı bölge düşük-orta düzeyde virüs bulaşma riskini gösterirken turuncu ve kırmızı bölgeler ise orta ve yüksek riski ifade ediyor.
Beyaz bölgeli alanlar ise bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Yetkililer, İtalya’da da yaşanan Covis-19 vakalarındaki artışın ardından ülkenin yarısının Orta düzeyli Covid-19 riski taşıdığını açıkladı.
SARI BÖLGE SAYISI 11'E YÜKSELDİ
İtalya’nın Lombardiya ve Piedmont'un kuzey bölgeleri ile orta İtalya'da Lazio ve güneyde ise Sicilya’nın gün içinde sarıya döndüğü belirtildi. Bu bölgelerin daha sarı bölge olarak açıklanan Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche ve Calabria, Trento ve Bolzano özerk illeriyle birlikte ülke genelindeki toplam sarı bölge sayısını 11’e yükseltti.
Ülkede, sarı renkli olan bölgelerde açık havada ve sinema, tiyatro gibi alanlarda maske takmak zorunluyken, ülkenin geri kalan 10 bölgesinde ise beyaz renk hakim ve bulaşma riski taşımadığı gerekçesiyle kısıtlamalar gevşetilmiş durumda.
İtalya vaka rekoru! Bir günde 126 bin kişi korona oldu İtalya, dünkü günlük vaka rekorunu bugün geçti. Ülkede son 24 saatte 126 bin 888 kişi korona oldu.
İtalyan sağlık yetkilileri karantina kurallarından endişeli Koronavirüsle mücadele yaklaşık iki yıldır devam ediyor. İtalyan sağlık yetkilileri, hükümete Covid-19 karantinalarının ve kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda çağrıda bulunarak bu karantinaların günlük hayatı felce uğratabileceği ve ülkede salgının başlangıcında yaşanan kaosun yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İtalya’nın yarısı Covid-19 riski taşıyor
İtalya’da görülen Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülkenin yarısının orta düzeyli Covid-19 riski altında olduğu açıklandı.
İtalya koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Ülkede geçtiğimiz 2020 yılında Covid-19 vakalarındaki bulaşıcılık oranı dört kademeli olarak renklerle belirtilmeye başlanmıştı. Sarı bölge düşük-orta düzeyde virüs bulaşma riskini gösterirken turuncu ve kırmızı bölgeler ise orta ve yüksek riski ifade ediyor.
Kaynak: İHA
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