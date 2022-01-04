Türkiye Gazetesi

Omicron varyantının tüm dünyada hızla yayılması devam ederken, Fransa’dan endişe veren bir haber geldi. Ülkenin güneyinde 12 kişide koronavirüsün 46 mutasyonlu yeni bir varyantı tespit edildi.

YAYILMA HIZI YÜKSEK VE AŞIYA DİRENÇLİ

Daily Express’te yer alan haberde, Fransa’nın güneyinde koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin test sonuçları incelendi. ‘B.1.640.2.' adı verilen varyantın yayılma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu açıklandı.

Uzmanlar tespit edilen örnek vakanın ise Kamerun’dan geldiğini söyledi.

Henüz hakem heyeti onayından geçmeyen çalışmanın ön bulgularında, yeni varyantta 46 mutasyon olduğu aktarıldı.

FRANSA SINIRLARI DIŞINDA GÖRÜLMEDİ

Yeni tespit edilen varyantın 'endişe verici' veya 'incelenen' kategorilerinden hangisine gireceği henüz bilinmiyor.

Bilim adamları bu varyantla ilgili olarak yalnızca 12 vakaya bakılarak karar verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde olmayan varyant, Fransa sınırlarının dışında da görülmüş değil.

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