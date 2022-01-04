Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 4 Ocak 1878 tarihinde Osmanlı ile Rusya’nın karşı karşıya geldiği ve “93 Harbi” olarak da bilinen Rusların Osmanlı güçlerini yendiği savaşın yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından küstahça bir paylaşım yaptı.



Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan söz konusu paylaşımda “Tarihte bugün Rusya’nın 1878’de Bulgaristan’ı Osmanlı “zulmünden” kurtarışının yıldönümü” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca, Sofya halkının Rusları coşkuyla karşıladığı belirtildi.







Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Facebook sayfası üzerinde Rus general Gurko’nun Sofya’ya girişini resmeden bir eser ile daha detaylı bir paylaşım yapılarak "Sofya'nın kurtarılması Rus ordusu için Konstantiniyye'ye giden yolu açtı ve Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanmasını yakınlaştırdı. Bu barış anlaşması Rusya için bir zaferdi" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan daha detaylı bir paylaşımda, Rusların 4 Ocak'ta Sofya'yı savaşmadan aldığı, çünkü Osmanlı ordusunun bir gece öncesinde şehri terk ettiği belirtildi.





“93 Harbi” Osmanlı-Rus savaşında, Rus ordusu Yeşilköy civarına kadar ilerlemiş ve Osmanlı İmparatorluğu büyük bir yenilgi almıştı.



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