Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Omicron varyantı endişe verici bir şekilde yayılıyor. Ülkede son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 13 milyon 641 bin 520'ye yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 189 bin 846 ile 31 Aralık'ta kayda geçmişti. Ayrıca son 24 saatte 48 kişi koronaya yenik düştü. Böylelikle toplam can kaybı 148 bin 941 oldu.

SON BİR HAFTADA VAKALAR 1 MİLYONU GEÇTİ

Birleşik Krallık genelinde son 7 günde bildirilen vaka sayıları toplamda 1 milyonu aştı. Bir haftada 1 milyon 71 bin 242 vaka kayda geçti. 1 milyondan fazla vakanın 897 bin 59'unun İngiltere'de tespit edildiği kaydedildi.

52 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Covid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986 oldu.

KISITLAMA YOK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vakalarının ilk defa 200 bini geçmesine rağmen yoğun bakımdaki hasta sayılarında büyük bir artış görülmediğini söyledi. Johnson, bu sebeple yeni kısıtlamaya gitmeme kararı aldıklarını belirtti.

PLAN B'YE DEVAM

Başbakan Johnson, yeni yılın ilk basın toplantısında aşı programı sayesinde ülkenin önceki dalgalardan farklı bir konumda olduğunu kaydetti. Uygulamada olan "Plan B" tedbirleriyle devam ederek Omicron dalgasını aşma şansları olduğunu savunan Boris Johnson, buna gerekçe olarak hastaneye kaldırılma ve yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyma oranlarının diğer varyantlara göre daha az olmasını gösterdi.

"GELECEK HAFTALAR ZOR OLACAK"

"Virüsle yaşamanın bir yolunun bulunabileceğini" söyleyen İngiliz Başbakan, ancak gelecek haftaların "zorlu olacağı" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayacağı" uyarısında bulundu.

"YOĞUN BAKIMDAKİLER HATIRLATMA DOZU YAPTIRMAYANLAR"

Johnson, kritik görevlerde bulunan 100 bin kişiden 10 Ocak'tan itibaren her gün bir hızlı Covid-19 testi yapmalarının isteneceğini de açıkladı. Halka aşı olma çağrısında bulunan Johnson, yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının hatırlatıcı doz veya hiç aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade etti.

PLAN B NE?

Öte yandan, Plan B, toplu ulaşım ve kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve gece kulüpleri gibi bazı yerlere girişte aşı pasaportu kullanılması tedbirlerini içeriyor.

İngiltere’de Covid-19 alarmı: Yeni hastaneler kurulacak İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sebebiyle geçici hastanelerin kurulacağı açıklandı. Ayrıca Başkan Boris Johnson tam aşılı olmayan kişilere sert uyarılarda bulundu.

Endişe veren haber: Fransa'da 46 mutasyonlu yeni varyant tespit edildi Fransalı bilim adamları, 46 mutasyon içeren yeni bir varyant tespit ettiklerini duyurdu. Uzmanlar, tespit edilen örnek vakanın Kamerun’dan geldiğini söyledi.