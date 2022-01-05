Türkiye Gazetesi

Protestocuları, başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordu karargâhı gibi kritik noktalara ilerlemesini engellemek amacıyla Halfaya ve Soba Köprüleri dışındaki bütün köprüler, araç trafiğine kapatıldı. Köprüler, konteynerler ve barikatlarla kapatılırken çok sayıda polis ve polis aracı da köprü girişlerinde hazır bekletildi. Sudanlı yetkililer, gösteriler öncesinde başkente çıkan köprüler ve kritik noktaları akşamdan trafiğe kapatırken telefon ve internet hatlarına erişimi de engelledi. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi sebebiyle önceki gün istifasını sunmuştu. Ordunun 25 Ekim'de yönetime el koymasına tepki olarak darbe karşıtlarının süresiz gösteriler başlattığı Sudan'da, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 57 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, başkentteki ordu genel karargâhında, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri bünyesindeki Tuğgeneral ve üzeri rütbeli subaylarla bir araya geldi. Burhan, burada yaptığı konuşmada “Ülkenin içinden geçtiği tarihî süreçte bütün Sudanlıların üzerinde uzlaştığı ve belirli görevlere sahip bağımsız bir teknokrat hükûmeti kurulması gerekiyor” dedi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Sudan'da BM Gıda deposunda 1900 ton yağma! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sudan'da silahlı grupların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait (WFP) bir gıda deposu ile eski bir barışı koruma misyonu tarafından kullanılan tesisleri yağmalamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. BM olay üzerine yaptığı açıklamada silahlı grupların, yağmanın yanı sıra depoyu ateşe verip büyük zarara uğrattığını söyledi.