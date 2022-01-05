Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından halk sokaklara döküldü. Ülkenin önemli şehirlerinde binlerce kişi yürüyüşe geçti. Polisle halk birbirine girerek çatışma yaşarken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

PROTESTOCULAR İLE POLİS EKİPLERİ BİRBİRNE GİRDİ

Protestocular, LPG’ye yapılan zammın ardından sokağa döküldü. Halkın protestolarına karşı güvenlik güçleri müdahalelerde bulundu. Halk ve polis ekipleri arasında çatışma çıkarken, kent merkezlerinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kesildi. Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu. Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ORDU SOKAĞA İNDİ

Çıkan olaylar şiddetini arttırırken, protestocular 1 polis aracını ateşe verdi. Olayların büyümesiyle ordu sokağa indi. Gerginliğin artmasıyla protestocular, hükümetin istifasını istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan'da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau'da askerin sokağa indiği görüldü.

ZAMMI GERİ ÇEKTİ

Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov’ın etrafın sardı ve Tokayev'in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Kurulan özel hükümet komisyonu, ktau'da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti. Kazakistan'da hükümeti düşüren süreçte, LPG fiyatı litre başına 60 Tengeden 120 Tengeye çıkartılmıştı.

TUSAŞ'tan ANKA hamlesi: Kazakistan’a ihraç edilecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli insansız hava aracı ANKA’nın yeni ihracat adresi Kazakistan oldu. Daha öncesinde Tunus’a ihracat edilen ANKA’lara talep artmaya devam ediyor. Kazakistan’la ihracat sözleşmesi kapsamında 2023 yılına kadar 3 ANKA, 2 yer sistemi, lojistik destek paketi Kazakistan'a teslim edilecek.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak Dünyayı saran pandemiyle karşısında hükümetler yeni tedbirler alıyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere girişi yasakladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak Dünyayı saran pandemiyle karşısında hükümetler yeni tedbirler alıyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere girişi yasakladı.