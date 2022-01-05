Türkiye Gazetesi

Hırvatistan’da Velebit dağında tırmanış yapan Grga Brkic adındaki dağcı, düşerek yaralandı. Kendisine ulaşamayan iki arkadaşı, yardım çağrısında bulundu. Aldığı yaralardan dolay kıpırdayamayan Brkic, dondurucu soğukta 13 saat geçirdi. 8 aylık North isimli köpek, saatlerce üzerinde yatarak adamı sıcak tuttu ve donmasını önledi.

KÖPEĞİ ÜZERİNDE YATARKEN BULDULAR

Kurtarma görevlileri olay yerine geldiklerinde de köpeği adamın üzerinde yatarken buldu. Arama Kurtarma Kurumu, adamın sedyedeki fotoğrafını Facebook sayfasında “İnsanlar ve köpekler arasındaki dostluğun sınırı yok” mesajıyla paylaştı.

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun hayatı karardı. Aile duruma isyan ederken, çocuğun sinirleri zedelendiği için eskisi gibi yürüyemeyeceği öğrenildi.