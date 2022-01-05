Türkiye Gazetesi

Japonya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu.



En yüksek fiyat teklifini geçen yıl olduğu gibi Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos alırken, balık 16.88 milyon yene (yaklaşık 1.9 milyon lira) alıcı buldu.



PANDEMİDEN DOLAYI FİYAT DÜŞTÜ



2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarı'nın Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon yenlik (yaklaşık 38 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu.



2020 yılında 276 kilogramlık bir orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 22 milyon lira) olurken, geçen yıl da 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon yene (yaklaşık 2.4 milyon lira) satılmıştı.



Son yıllarda belirlenen fiyatların önceki senelere göre düşük olması, Covid-19 pandemisinin restoran sektörü üzerindeki etkisi olarak yorumlanmıştı.







<a class="related" title="Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi" href="https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754379.aspx" rel="external"> <span class="bqImage"> <img class="lazy related-news-image" src="https://icdn.turkiyegazetesi.com.tr/images/haberler/2020_12/orta/mersin-de-avlanmasi-yasak-mavi-yuzgecli-orkinos-baligi-ele-gecirildi-1608476441.jpg" width="160" alt="Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi" /> </span> <span class="bqNews"> <span class="bqTitle">Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi</span> <span class="bqSpot">Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle imha edildi. </span> </span></a>