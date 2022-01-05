Türkiye Gazetesi

Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çiftin kavgası boşanma kararıyla son buldu. Erkek tarafının çalınan müzik için, "damadı küçük düşürüyor" isyanı tartışmanın alevlenmesine neden oldu. Bir türlü konuyla alakalı anlaşma sağlayamayan iki taraf, boşanma kararı verdi.

"DAMADI KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR" İSYANI

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.

"EN HIZLI BOŞANMA"

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

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