Türkiye Gazetesi

Japonya’nın yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesiyle etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kanto ve Tokai başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkili olan ve akşam saatleri itibariyle Kanto bölgesinde 6 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.



Japan Airlines Haneda, Kumamoto ve Takamatsu Havaalanlarından iniş ve kalkışlı toplam 60 uçuşunu iptal ederken, All Nippon Airways ise Haneda, Osaka ve Hiroshima Havaalanı bağlantılı 39 uçuşun askıya alındığını duyurdu.



DON UYARISI



Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 4 yıl aranın ardından ilk kez başkent Tokyo ve komşusu Chiba eyaleti için şiddetli kar yağışı uyarısı yaptı. Uzmanlar don riski ve neden olabileceği trafik kazalarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Yarın sabaha kadar etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışının özellikle havayolu ulaşımında daha fazla aksamaya neden olabileceğini belirten yerel otoriteler, kar görülen bölgelerde yaşayan sakinleri güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.



5 EYALETİ VURMUŞTU



Japonya'nın farklı kesimlerinde Aralık ayı sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle son 2 haftada en az 368 uçuş iptal edilmişti. Şiddetli kar yağışı son olarak Hokkaido, Hyogo, Shiga, Niigata ve Gifu eyaletlerini vurmuştu.







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