Türkiye Gazetesi

Başkan Biden, Kongre binasındaki konuşmasında "1 yıl önce bugün, bu kutsal mekan ve demokrasimiz, insanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile demokratik düzen yeniden sağlandı" dedi. Konuşmasında Joe Biden, Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli "eski başkan" olarak bahsetti. Biden "Tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı, bir grup kalabalık Kongreye ulaştı. Ancak onlar başarılı olamadı" ifedelerini kullandı.



"BÖYLE BİR ŞEY İÇ SAVAŞTA GÖRMEDİK"

Kongre'de 6 Ocak günü, Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, "Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti" diye konuştu.



"ESKİ BAŞKAN OLUP BİTENİ SEYRETTİ"

Biden, 6 Ocak'ta birçok "utanç verici" olayın gerçekleştiğine işaret ederek "O gün görmediğimiz tek şey eski başkandı. Eski başkan o gün Beyaz Saray'da Oval Ofisin yanındaki yemek odasında oturdu ve olan biteni saatlerce televizyondan izledi. Polislerin hayatı tehlike altındaydı, milletin başkenti kuşatma altındaydı. Bunu yapanlar bir grup turist değildi, ortada silahlı bir ayaklanma vardı" diye konuştu.



"O YENİLMİŞ BAŞKANDI"

Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yaymasının Kongre baskınına yol açtığını belirten Biden, "O kişi sadece eski bir başkan değildi, yenilmiş bir eski başkandı." ifadelerini kullandı.



Kanlı kongre baskının yıldönümü ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye çalıştı” dedi.



ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı ​ABD'de yapılan "halk desteği anketlerinde", Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı.