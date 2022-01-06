Türkiye Gazetesi

Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocukları vurdu. Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk Covid-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK SEVİYE

Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkati çekti. Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna dikkat çekildi.

12-15 YAŞ İÇİN AŞI İZNİ VERİLDİ

Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech Covid-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.



DSÖ umutları söndürdü: ‘Virüs evrim geçirmeyi sürdürüyor: O Varyant Omicron değil’ DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirilen yılın ilk basın toplantısın ardından açıklama yapan Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un, tsunami etkisi oluşturduğunu ve çok hızlı yayıldığını söyleyerek, dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti.



Omicron'da onlar da risk altında: Her 5 kişiden biri çocuk vaka Omicron varyantında 5 kişiden birinin çocuk vaka olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gökhan Aydemir, çocukların en az bir doş aşı olması gerektiğini vurguladı, yeni koronavirüs varyantıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.