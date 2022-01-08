Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 142 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 348'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 303 bin 669 artışla 11 milyon 815 bin 121'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 821'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 721 kişinin tedavisine devam ediliyor.

AŞILAMA ORANI YÜKSEK

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 53 milyon 239 bin 828'e ulaştı, 52 milyon 4 bin 661 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

28 milyon 210 bin 956 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 77,1'i aşılarını tamamlamış oldu.

Fransa'da korona arttı, günlük 300 bin üzerinde vaka var Omicron varyantı Fransa'da da etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte 328 bin 214 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452’ye yükseldi.

Fransa'da doktorlar Covid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti Fransa'da bir hastane, iğneden korkan küçük çocukları Kovid-19 aşısı olmaya ikna etmek için akülü araba kullandırıyor.

Endişe veren haber: Fransa'da 46 mutasyonlu yeni varyant tespit edildi Fransalı bilim adamları, 46 mutasyon içeren yeni bir varyant tespit ettiklerini duyurdu. Uzmanlar, tespit edilen örnek vakanın Kamerun’dan geldiğini söyledi.