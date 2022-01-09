Omicron varyantı birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de vakaları patlattı. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 378 bin artarak 59 milyon 767 bin 342 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 661 kişinin daha ölmesiyle Covid kaynaklı can kaybı sayısı 837 bin 264'e çıktı.
KALİFORNİYA BİRİNCİ
Kaliforniya, 6 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 999 bin vakayla Teksas ve 4 milyon 633 bini aşkın vakayla Florida izledi. Kaliforniya, can kaybında da 77 bin 43 ile ilk sırada bulundu. Bu rakam Teksas'ta 76 bin 461, Florida'da ise 62 bin 688 oldu.
AŞIYA RAĞBET YOK
Ülkede 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,9'una en az bir doz, yüzde 66,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36'sına ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 246 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 74 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor Koronavirüs vakası ABD'de de artmaya devam ediyor. Omicron varyantı ile pozitif sayısı yükselirken ölümler de arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.
Koronavirüs aşısı influenzadan korumada etkili değil Koronavirüse karşı alınan önlemler sayesinde görülme sayısı oldukça azalan influenza (grip) en ağır haliyle geri döndü. Dr. Esma Eryılmaz Eren, bu dönemde solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artış yaşandığının altını çizdi, koronavirüs aşısının influenzadan korumadığını belirtti.
ABD'de bir günde 378 bin vaka
ABD'de son 24 378 bin kişi korona oldu. Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı da 661 arttı. Böylelikle toplam can kaybı 837 bin 264'e yükseldi.
Omicron varyantı birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de vakaları patlattı. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 378 bin artarak 59 milyon 767 bin 342 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 661 kişinin daha ölmesiyle Covid kaynaklı can kaybı sayısı 837 bin 264'e çıktı.
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