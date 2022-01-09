Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistanlı aktivistlerin bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Prenses Besme ve kızı Suhud'un 6 Ocak Perşembe günü Riyad'daki El-Hair Cezaevinden serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'daki insan haklarıyla ilgili uygulamaları belgeleyen "El-Kıst (ALQST) İnsan Hakları Kuruluşu" da Besme ve kızının serbest bırakıldıklarını doğruladı.

Tutukluluğu süresince Besme'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

CNN Arapça kanalına açıklama yapan Prenses'in hukuk danışmanı Henri Estramant da Besme ile kızının perşembe günü serbest bırakıldığını ve Cidde'deki evlerine gittiklerini aktardı.

Suudi Arabistan makamları ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

MART 2019'DA TUTUKLANDI

Basında yer alan açıklamalara göre iş kadını ve yazar kimliğinin yanı sıra insan hakları aktivisti olarak tanınan Prenses Besme, Mart 2019'da tedavi görmek için yurt dışına seyahat hazırlıkları yaptığı sırada, kızlarından biriyle "sahte pasaport çıkarmaya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Besme'nin ailesi tarafından Birleşmiş Milletlere yapılan başvuruda, prensesin ülkesi Suudi Arabistan'da yapılan ihlalleri eleştirmesinden dolayı tutuklanmış olabileceği öne sürülmüştü.

Suudi Arabistan makamları ise Prenses Besme'nin tutuklanması konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇESİYLE SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Prenses Besme, kendisine ait resmi Twitter hesabıyla ilişkilendirilmiş internet sitesinde Nisan 2020'de yayımlanan mektubunda, herhangi bir suçlama olmadan keyfi olarak El-Hair Cezaevinde tutulduğunu ve sağlık durumunun ciddileştiğini belirtmiş, ardından hayatını tehdit eden hastalıklar için tedaviye ihtiyaç duyduğunu ve amcası Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a kendisini serbest bırakmaları çağrısında bulunmuştu.

Tutuklu bulunduğu hapishaneden Kral ve Veliaht Prens'e gönderdiği mektuplara rağmen tıbbi yardım ve cevap alamadığını belirten 57 yaşındaki Prenses, açıklama yapılmadan kızı Suhud ile birlikte hapse atıldığını ileri sürmüştü.

Aileye göre Prenses Besme, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’i destekliyor.

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