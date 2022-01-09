Türkiye Gazetesi

Geçici Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, yaptığı açıklamada, ülkesinde 2 Ocak'tan bu yana süren olayların kronolojik sıralamasını vererek, polisin çalışmalarının geçici sonuçları hakkında bilgi paylaştı. Hükümet zammı geri çekse de gösteriler durmadı. Bunun üzerine Başbakan Askar Mamin ve hükümeti istifa etti. Ancak eylemcileri bu da memnun etmedi.

"SİLAHLI ÖRGÜTLER YEREL BİNALARI ELE GEÇİRDİ"

Ülkede durum her geçen gün daha da kötüleşirken Geçici Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, eylemlerin oluşturduğu tahribatı açıkladı. Bakan Turgumbayev, Atırau, Kızıl Orda, Almatı, Aktubinsk, Jambul bölgeleri ile Semey şehri yerel yönetim binaların silahlı kişiler tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bakan, 5 bölgedeki idare binalarına da saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

"PROTESTOCULARIN HİÇBİR TALEBİ YOK"

Protestocuların herhangi bir talepte bulunmadığı ve müzakerelere yanaşmadığı Almatı şehrinde, durumun ağırlaştığını kaydeden Turgumbayev "Polisin asayişi sağlama çabalarına rağmen protestocular şehirde 7 silah dükkanındaki mühimmata el koydu. Belediye ve toplu taşıma araçlarını gasbettiler. Ve bunlarla güvenlik güçlerine karşı direniyorlar" dedi.

"RASGELE ATEŞ AÇIYORLAR"

Turgumbayev "5 Ocak'ta Almatı'nın civar yerleşim birimlerinden sayıları 20 bini bulan organize kitle, il merkezine gelerek yerel yönetim binasına girdi. Protestocular, polise karşı silah kullandı, kamu binalarını yaktı. Eylemciler, polis ve askeri okul öğrencilerine de saldırdı, güvenlik güçlerinin özel ekipmanlarını ele geçirerek şehirde rasgele ateş açtı. 100'den fazla AVM, dükkan, banka, ATM ve finans kuruluşlarını da yağmaladılar" diye konuştu.

"ORGANİZE BİR İŞ"

Yaklaşık 800 saldırganın Almatı Havaalanını işgal etmesinin ardından hava yolu trafiğinin çöktüğünü aktaran Turgumbayev, olayların organize olduğunun gözlendiğini kaydetti.

5 BİN 135 KİŞİ YAKALANDI

Son bir haftada 346'sı polis aracı olmak üzere 400'den fazla aracın tahrip edildiğini belirten Turgumbayev, protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildiğini bildirdi. Bakan Turgumbayev, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından olaylarla ilgili 125 soruşturma başlatıldığını, 5 bin 135 kişinin gözaltına alındığını, 516 kişiye idari ceza kesildiğini aktardı. Ayrıca gümrük kapılarından silahlar, yüklü miktarda para, çok sayıda cep telefonu ve değerli eşyayla ülkeden çıkmaya çalışan yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

"DARBE BASTIRILDI"

Bu arada, Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov da ortak bir açıklama yaptı. Kamaletdinov, ülkede durumun istikrara kavuştuğunu ve kontrol altına alındığını belirterek “Halihazırda terörle mücadele operasyonları sürüyor. Operasyonlar teröristler tamamen öldürülene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Kamaletdinov ayrıca, Kazakistan halkına verdiği desteklerinden dolayı KGAÖ barış gücüne teşekkür etti.

164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Serdyukov ise KGAÖ Konseyi kararı uyarınca kolektif barış gücünün Kazakistan topraklarına konuşlandırılmasının tamamlandığını belirtti. Barış gücünün önemli idari, askeri ve sosyal önem arz eden binaları koruma altına aldığını ifade eden Serdyukov “Barış gücü görevine durum tamamen istikrara kavuşana kadar devam edecek. Protestolarda 164 kişi hayatını kaybetti

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