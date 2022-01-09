Türkiye Gazetesi

Covid-19 ve mevsimsel griple birleşmesi sonucu ortaya çıkan “Flurona” bir ülkede daha ortaya çıktı. Hafta başında İsrail'de duyurulan ilk vakanın ardından İngiltere, ABD ve Brezilya'da Flurona vakaları bildirmiş, en son vaka ise Makedonya'da tespit edilmişti.

VAKALAR GİDEREK ARTIYOR

Flurona vakası bildiren ülkelerin arasına Meksika'da katıldı. Meksikalı uzmanlar 3 kişide “Flurona” tespit edildiğini duyurdu.

2 farklı eyalette görülen vakalardan biri 28 yaşındaki kadın hastada ortaya çıkarken, genç kadının karantinaya alınarak tedavisinin başladığı bildirildi. Diğer 2 hastanın ise durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri belirtildi.

İlk Flurona vakası, İsrail'de aşısız ve hamile olan bir kadında tespit edilmişt.

Flurona vakaları ilk olarak İsrail’de tespit edilmiş, daha sonra ABD, İngiltere, Brezilya gibi ülkelerden de vakalar bildirilmişti.

GENÇLERDE HAFİF, YAŞLILARDA AĞIR SEYREDİYOR

Flurona vakalarında hastalığın seyrinin yaş, kronik hastalık gibi etkenlere göre değişebileceğine dikkat çeken uzmanlar, genç ve sağlıklı hastalarda vakaların hafif atlatılacağını öngörüyor. 65 yaş üstü hastalarda ise hipertansiyonu, diyabet ve metabolik problemleri olanlarda, bağışıklığı bozulmuş kanser hastalarında ise vakaların hasar verici etkiler bırakabileceğine işaret ediliyor.

Yeni tehlike Flurona: Vakalar Türkiye’de de görülebilir Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, geçtiğimiz günlerde İsrail’de görülen Covid-19 ile influenza virüsünün aynı anda tespit edildiği ‘Flurona’ vakası ile ilgili açıklama yaptı. Oğuztürk, Flurona vakalarının Türkiye'de de olabileceğini söyledi.