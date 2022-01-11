Türkiye Gazetesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan protestolar sonrasında görevden aldığı Başbakan Askar Mamin’in yerine geçici olarak atadığı Başbakan Yardımcısı Alihan İsmailov’un adaylığını parlamentonun onayına sundu. Oturuma katılan 89 milletvekilinin adaylığını onaylamasıyla Cumhurbaşkanı Tokayev, İsmailov’un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

NE OLMUŞTU?

Ülkede yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesinin ardından Başbakan Askar Mamin, görevinden alınmıştı. Geçici olarak Başbakanı Yardımcısı olarak atanan 49 yaşındaki İsmailov, 2019’da maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

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