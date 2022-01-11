Koronavirüs salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı. Anyang’da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu.
TOPLU TEST İÇİN KARANTİNAYA ALDILAR
5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı.
Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
Çin'de korkutan deprem: 6,6 ile sarsıldılar Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan haberi, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) duyurdu.
Çin'in karantina kentinde takas başladı Çin’in 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde gıda sıkıntısı yaşanıyor. Karantinaya alınan kentte gıda sıkıntısı nedeniyle değiş tokuşla alışveriş başladı.
Çin’de karantinayı delen sürücülere hapis cezası Vakaları sıfıra indirmek için mücadele eden Çin, karantina önlemlerini sıklaştırırken sokağa çıkma yasağını delen sürücülere de "hapis" cezası vermeye hazırlanıyor.