Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının başlattığı ve olayların şiddet içeren hallere dönüşmesinin ardından durum normalleşiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00'dan itibaren OHAL uygulamasının sona ermesine ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kazakistan'ın Janaozen ve Aktau kentlerinde 2022'nin ilk günlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamlara karşı halk sokaklara dökülmüş, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Tokayev, halkın güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde OHAL ilan etmişti.





Kazakistan’da görev değişikliği: Başbakan koltuğuna Alihan İsmailov geldi Kazakistan Cumhurbaşkanı görevden aldığı Başbakan Askar Mamin’in yerine Alihan İsmailov’u başbakan koltuğuna getirdi.



Üç farklı ülkeden 8 bin terörist Kazakistan'da LPG'ye yapılan zammı bahane ederek karıştırılmak istenen Kazakistan'daki olaylara destek veren iç ve dış unsurlar tespit edildi. Sabotaj, terör gibi alanlarda eğitim alan sekiz bin kişi, sınırı geçerek ülkeye giriş yaptı. Bu kişilere, bazı güvenlik güçlerinin destek verdiği belirlendi