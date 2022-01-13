Türkiye Gazetesi

Aşı olmayanlar yüksek para cezalarına çarptırılacak. Bunlar ayrıca işlerini de kaybetme tehlikesi altında. Covid-19 geçirenler ise aşı mecburiyetinden muaf tutulacak. Aşı karşıtları da bunun üzerine Covid-19’a yakalanarak müeyyidelerden kurtulmaya çalışıyor. Aşısızlar, bu sebeple Covid pozitif kişilerle bir araya gelecek etkinlikler düzenliyorlar. Böyle bir parti Tuscany’de verildi.

Covid pozitif biriyle birlikte mükellef bir akşam yemeği yemek, kişiye 140 avroya (Yaklaşık 2.100 TL) mal oldu.

COVİDLİ BİRİNİ ARIYORUM

Daily Beast sitesine konuşan bir aşı karşıtı, “Acilen Covid’li birini arıyorum. Bu parayı ödemeye hazırım” dedi. Bu tür toplantıların yayılması üzerine İtalyan polisi harekete geçti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Pier Luigi Lopalco da bu toplantıların kanunsuz olduğunu, katılanların gözaltına alınması gerektiğini söyledi. Lopalco, “Bu durum Rus Ruleti gibi. Covid geçirmemiş ve aşısız biri virüse maruz kalsa hastalığı hafif geçirebileceği gibi, olay yoğun bakımda da bitebilir” diye konuştu.