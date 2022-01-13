Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Warhem kasabasında 26 Kasım'dan görülen kuş gribi, hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede alarma seviyesi 'yüksek'e getirildi. Fransa Tarım Bakanlığı, son 24 saatte 21 çiftlikte daha virüse rastlandığını duyurdu. Böylelikle kuş gribinin bulaştığı çiftlik sayısı 151'e çıktı. Bu çiftliklerden 94'ünün güney batıdaki Lendes bölgesinde olduğu aktarıldı. Bakanlık, besicileri "Virüs aktif ve dolaşımda" diye uyardı.

3.5 MİLYON KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLDİ

Öte yandan Fransa’da Kasım 2020’den Mayıs 2021’e kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında yaklaşık 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Danimarka'da 36 bin hindi kuş gribi nedeniyle itlaf ediliyor "Kümes hayvanı salgını" olarak bilinen kuş gribi Avrupa'nın birçok ülkesinde görülmeye devam ediyor. Güney Kore ve Bulgaristan'dan sonra Danimarka'da bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesi sonucu 36 bin hindi itlaf edilmeye başlandı.

Bulgaristan’da kuş gribi paniği: 39 bin tavuk itlaf edilecek Bulgaristan’da kuş gribi paniği baş gösterdi. Ülkede artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.