Türkiye Gazetesi

İspanya'nın Barselona kentinde ve Cambrils ilçesinde 17 Ağustos 2017'de terör saldırıları yaşandı. Barselona'da 15, Cambrils'de 1 olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Cambrils'de polis çevirmesine takılan 5 terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

FASLI ÖRGÜT İLE BAĞLANTI

Bu olaylardan bir gün önce, Barselona'nın güneyindeki Alcanar ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada ise aralarında Fas vatandaşı ve Katalonya bölgesindeki bir camide imam olan Abdelbaki Es Satty'nin de olduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yürütülen soruşturmalarda terör saldırılarını organize edenlerin bu evde ölen 2 kişi olduğu açıklandı. Yargılama sonunda Fas vatandaşı Said Ben İazza 8, Driss Oukabir 46, Muhamed Houli de 53 yıl hapis cezası aldı.

ESKİ KOMİSER İTİRAF ETTİ

Aradan geçen 4 yıl sonra bu yaşanılanlarla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İspanya'da suç örgütü kurma, kara para aklama, rüşvet gibi 30 kadar suçtan yargılan emekli komiser ve iş adamı Jose Manuel Villarejo, saldırıların arkasında İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) olduğunu ileri sürdü.



"İSPANYA FARKLI ÖRGÜTLERİ KIŞKIRTTI"

Villarejo, tutuksuz yargılandığı bir davanın görüldüğü Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanyol gizli servisinin bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı Katalonya'nın İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için farklı örgütleri kışkırttığını, 17 Ağustos saldırısının da bunun bir sonucu olduğunu söyledi.



AMAÇ: KATALANLARI KORKUTMAK

Jose Manuel Villarejo "Sonuçlarını kötü hesaplayan dönemin CNI Başkanı Felix Sanz Roldan'ın büyük hatası sonrasında 17 Ağustos'taki saldırının olduğunu" savundu. "Emekli olsam da tutuklanmama (Kasım 2017) kadar CNI ile çalışmaya devam ettim" diyen Villarejo "Amaç hiçbir zaman bir terör saldırısını teşvik etmek değildi elbette ama birçok defa suç örgütlerini kışkırttılar. Bunu, Katalonya'ya riskte olduğu görünümü vermek ve İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için yaptılar" şeklinde konuştu.

HÜKÜMET YALANLADI

İspanya'da 3 Kasım 2017 ile 3 Mart 2021 tarihleri arasında tutuklanarak cezaevine konan Villarejo'nun ortaya attığı iddialar, bu kişinin "yalan ve olayları çarpıtan" ifadeler verdiği gerekçesiyle ülkedeki koalisyon hükümetinde karşılık bulmadı.

"BU İDDİALAR ARAŞTIRILSIN"

Buna rağmen iddiaların araştırılmasını isteyen Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, sosyal medya hesabından "17 Ağustos her zaman hatırlayacağımız bir barbarlıktı. Eğer Villarejo'nun sözleri doğruysa hemen açıklama yapılması gerekir. Devletin nasıl çalıştığını biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Katalan lider Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'da gözaltına alındığı duyuruldu. Puigdemont'un bugün mahkemeye çıkacağı duyuruldu.

İspanya ve Katalanlar "ayrılık" için masada İspanya'da yıllardır süre gelen Katalonya krizinin çözümü için iki taraf elini taşın altına koydu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Katalanlar müzakerelere başladı.