Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin York Dükü Prens Andrew'in hakkında çıkan taciz ve istismar iddiaları nedeniyle ABD'deki yargılaması sürerken, tüm askeri unvanları ve kraliyet himayelerinin elinden alındığı açıklandı.

"DAVASI ÖZEL BİR VATANDAŞ OLARAK SÜRECEK"

Prens Andrew'in yıllar önce istismar uyguladığına ilişkin dava ABD'de devam ederken, Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denildi.

"TÜM ROLLERİ DİĞER KRALİYET AİLESİ ÜYELERE DAĞITILACAK"

İngiltere basınında yer alan ve bir kraliyet kaynağına dayandırılan haberlerde, Prens Andrew'in "Majesteleri" unvanının da düşürüldüğü ve tüm rollerinin Kraliyet ailesinin diğer üyelerine dağıtılacağı ifade edilerek, Prens Andrew'in pozisyonunun Kraliyet ailesi arasında geniş çapta tartışıldı aktarıldı.

Prens Harry bardağı taşırdı: Kraliyet unvanları elinden alınmalı Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kraliyet ailesini “Truman Şov ve hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şey” olarak nitelendiren Prens Harry'e tepkiler büyüyor. Saray yetkilileri Prens Harry'nin daha yeni hayatını kaybeden dedesini tartışmaların içine çekmesini 'şoke edici' olarak nitelerken, kraliyet unvanlarının elinden alınması gerektiğini ifade ettiler.

Prens Harry ABD’ye kraliyet ailesindeki problemlerini çözemeden döndü Kraliyet görevlerini terk ederek karısı Meghan Markle ve çocuğuyla birlikte İngiltere’den ayrılıp ABD’ye yerleşmesi sonucu Prens Harry ile ailesi arasında ilişkiler bozulmuştu.





