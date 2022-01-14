Türkiye Gazetesi

Bağdat'ta dün gece saatlerinde Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığını yaptığı Takaddüm Hareketi’nin el-Azamiye adlı parti bürosuna konulan bomba patlayarak büyük hasara neden oldu. Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle beraber yapılan aramada patlamamış bir bomba daha bulunduğu ve ekiplerin bombayı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Öte yandan Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Hareketi'nin Bağdat'taki el-Yermuk kentinde yer alan bürosuna bir saldırı gerçekleşti. Saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Irak Bağdat'ta 2 siyasi partinin bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının maddi hasar yol açtığı bildirildi.

SALDIRI KINANDI

Yapılan saldırıya ilişkin Takaddüm Hareketi açıklama yaptı. Hareket, saldırıyı sert bir dille kınadıklarını belirterek yasa dışı grupların saldırıyı gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, “Saldırı, hareketimizin Irak’taki ortakları ile birlikte silahlı milislerin olmadığı, güvenli ve müreffeh bir ülke oluşturma yolunda kaydettiği başarılı döneme denk geliyor” denildi.

Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Hareketi'nin Bağdat'taki el-Yermuk semtinde bulunan bürosunun da benzer bir saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Saldırının sadece maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

BARZANİ'NİN PARTİ BÜROSUDA HEDEFTE

Bağdat’ta gerçekleşen bombalı saldırının bir diğer benzeri yaşandı. Mesut Barzani'nin liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı yalnızca maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNE ROKETLİ SALDIRI

Yine dün Irak Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. 2 roketle gerçekleştirilen saldırı, ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda maddi hasar ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat'taki halk pazarında patlama: 33 ölü Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında patlama meydana geldi. 33 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın canlı bomba tarafından yapıldığı açıklandı

Bağdat’taki hastane yangınında ölü sayısı 82'ye yükseldi Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiği açıklandı.