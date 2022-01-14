Türkiye Gazetesi

İspanya'nın Ponferrada kentinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Apartman dairesinde oturan 30 yaşındaki adam evden tahliye olacağını öğrenince sinirlerine hakim olamadı. Sinirden gözü dönen adam gazı açarak oturduğu daireyi havaya uçurdu.

Korku dolu anlara yaşayan çevre bina sakinleri ekipler tarafından olay yerinden tahliye edildi.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın etkisiyle birbirine giren cadde savaş alanına döndü. Mutfaktaki gazı açarak patlamaya neden olduğu belirlenen gözü dönmüş adam adam güvenlik kolluklarına teslim oldu. İtfaiye olay sonrası patlamanın yaşandığı binaya müdahale etti.

İspanya'da oturduğu daireden tahliye edileceğini öğrenen adam evi havaya uçurdu. Ekiplerin müdahalesiyle çevredekiler tahliye edildi.

İspanya'da yanardağ 85 gündür patlamaya devam ederek rekor kırdı Kanarya Adaları'ndan La Palma Adası'ndaki LA Cumbre Veja Yanardağı, 85 gün boyunca patlamaya devam ederek yerel rekor kırdı.

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