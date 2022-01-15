Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli Kyodo ajansının Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı habere göre; Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1,2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemlendi.

DALGALARIN BOYU 3 METREYİ BULDU

JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Tonga'daki yanardağın aktif hale geçmesinin ardından yapılan tsunami uyarılarının ardından, Japonya Başbakanlık Ofisi'nde irtibat bürosu oluşturulmuştu.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

Pasifik'te yanardağ patladı: ABD ve Kanada'ya tsunami uyarısı! Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'ndaki yanardağ patlayarak yeniden faaliyete geçti. Yanardağ'ın etkisiyle tsunami tehdidi oluşurken, ABD ve Kanada'nın batı sahilleri için uyarı yapıldı.

Yeni Zelanda'da 8,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları yakınlarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında karada ve denizde tsunami uyarısı verildi.