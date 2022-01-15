Türkiye Gazetesi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 MİL FORMÜLÜNÜ KABUL ETTİ

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, “Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor.” iddiasında bulundu.

Yunanistan'ın gazı kaçtı: Komşunun 'Türkiye'siz planları' suya düştü ABD’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ve gazı taşıyacak EastMed boru hattına desteğini çekmesinden sonra Amerikan ve Fransız şirketlerinden oluşan konsorsiyum sismik arama faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.