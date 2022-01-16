Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) ile ilgili yayınlar yapan Brüksel merkezli EU Observer gazetesinde Koert Debeuf Türkiye’nin jeostratejik önemine vurgu yapan yazı kaleme aldı.



Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkinin son yıllarda zarar gördüğü belirtilirken, "Türkiye ne kadar AB ve NATO'ya ihtiyaç duyuyorsa AB ve NATO'nun da o kadar Türkiye'ye ihtiyacı var." yorumuna yer verildi.



TÜRKİYE’NİN KİLİT ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ



Debeuf makalesinde, Türkiye’nin Suriye, Batı Balkanlar, Karadeniz ve Afganistan'da kilit rolünde olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik yardımları, Astana süreci ve askeri operasyonlarına yer verdi.



AB ve ABD'nin Suriye barış sürecinin resmen parçası olmadıkları gerçeği dile getirilirken, "Mülteci akınını ve katliamları durdurmak için tek çare Brüksel'in Ankara ile iş birliği yapması" ifadeleri kullanıldı.



“ACİLEN ÜST DÜZEYDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE GİTMELİ”



Makalede, Fransa'nın Libya ve Ermenistan nedeniyle Türkiye ile sorunları bir kenara koyması gerektiğinin de altı çizilen yazı, "Türkiye ve Avrupa Birliği geçmişi bir kenara bırakmalı ve acilen üst düzeyde stratejik iş birliğine gitmeli" cümlesi ile sonlandırıldı.



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