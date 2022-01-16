Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele devam ediyor. Hızlı bulaşma özelliğiyle koronavirüsün tedbirlerine de güncelleme getiren Omicron mutasyonu Japonya'da iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz Salı günü hastanede hayatını kaybeden erkek bir hasta üzerinde yapılan incelemelerde hastanın Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Chiba eyalet yönetimi ise, Salı günü hayatını kaybeden kadın bir hastanın Covid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Her iki hastanın da 2 doz aşı yaptırmış olduğu ancak kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
ÖLÜ SAYISI 18 BİN 445'E YÜKSELDİ
Japonya Sağlık Bakanlığı ise, geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle 3 bin 699 Omicron mutasyonu vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki tüm yeni Covid-19 vakalarının yüzde 80 ila 90'ının Omicron kaynaklı olduğu belirtilirken, mutasyonun en fazla etki gösterdiği Okinawa eyaletinde taşıyıcıların yaklaşık yüzde 90'ının asemptomatik olduğu veya sadece hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Japonya'da 2 gün üst üste 20 bin sınırını aşan günlük Covid-19 vakalarının sayısı dün 25 bin 742'ye ulaşmış, yaşanan gelişme ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 860 bin 85'e taşımıştı. Ülkede 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 18 bin 445'e yükselmişti.
Çin Omicron'dan kaçamadı! İlk vaka bildirildi Çin koronavirüsün yayılımını önlemek için sıkı tedbirlerini sürdürürken, dünyayı kasıp kavuran Omicron'dan kaçamadı. Pekin’de Covid-19’un Omciron mutasyonlu ilk yerel vakası bildirildi.
Uzman isim “Omicron’u müjde gibi algılıyoruz” deyip nedenini açıkladı Omicron varyantının virüsün biteceğini gösteren bir ‘müjde’ gibi gördüklerini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içerisinde pandeminin sona ermesini umduklarını söyledi.
Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı
Japonya’da Covid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele devam ediyor. Hızlı bulaşma özelliğiyle koronavirüsün tedbirlerine de güncelleme getiren Omicron mutasyonu Japonya'da iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz Salı günü hastanede hayatını kaybeden erkek bir hasta üzerinde yapılan incelemelerde hastanın Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Omicron,Japonya,koronavirüs,