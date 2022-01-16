Prens Philip’in ölümünün ardından ülkede yas Kraliçe Elizabeth tarafından yas ilan edildi.
Boris Johnson ise koronavirüs tedbirlerininde olduğu süreçte ulusal yasa uymadı ve Başbakanlık’ta parti vererek tepkileri üzerine çekti.
Başbakanlık’ta partiye karantina döneminde katıldığını itiraf eden Johnson’ın, Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce de başbakanlıkta 2 parti yaptığı belirlendi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Boris Johnson’ın, Prens Philip’in ölümü nedeniyle ulusal yas ilan edildiği dönemde düzenlenen partiler nedeniyle Kraliçe’den özür dilediğini belirtti. Açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, Başbakanlık, Saray'dan özür diledi." İfadeleri kullanıldı.
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